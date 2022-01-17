Картина Одри Диван "Событие" получила премию братьев Люмьер как фильм года во Франции

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Картина французского режиссера Одри Диван "Событие" (L'Evenement) удостоена премии братьев Люмьер как фильм года во Франции. Церемонию объявления победителей престижной кинематографической награды транслировал в понедельник вечером телеканал Canal Plus.

В сентябре прошлого года эта работа Диван уже получила главную премию Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Для Одри Диван картина "Событие" стала второй полнометражной работой. Главную роль в ленте сыграла Анамария Вартоломей, которая также была удостоена премии как лучшая актриса.

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (La Fievre de Petrov), включенный в прошлом году в программу Каннского кинофестиваля, был номинирован в категории "Совместная международная постановка". Однако жюри приняло решение отметить в этой номинации фильм норвежского режиссера Йоакима Триера "Худший человек на свете" (Julie en 12 chapitres).