На Урале создадут подкаст по сказам писателя Бажова благодаря президентскому гранту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Подкаст по мотивам сказов уральского писателя Павла Бажова будет создан некоммерческой организацией "Сбереги Урал" при поддержке Фонда президентских грантов. В планах организаторов - шесть серий, записанных совместно со свердловскими школьниками, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь "Парка сказов" и организации "Сбереги Урал" Влад Бородин.

"Некоммерческая организация "Сбереги Урал" победила в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом "Великие писатели Урала - детям". Компания запишет подкаст по мотивам сказов Павла Бажова совместно со школьниками Свердловской области. Всего планируется выпустить шесть серий подкаста продолжительностью 20 минут", - сообщил он.

Директор "Сбереги Урал" Алиса Ларионова отметила, что организация давно планировала озвучить сказы Бажова. "Хотим сделать их доступнее для детей, создать привычный формат и ближе познакомить с культурой Урала через произведения писателя", - передает Бородин слова Ларионовой.

Он также уточнил, что аудио будут размещены на площадках "Яндекс.Музыка", Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube и других.

Также в рамках проекта "Великие писатели Урала - детям", на реализацию которого из Фонда президентских грантов будет направлено более 1,2 млн рублей и еще почти 1,4 млн рублей - из собственных средств организации, будут проведены мероприятия по популяризации еще двух уральских писателей - Дмитрия Мамина-Сибиряка и Людмилы Татьяничевой. В регионе пройдут литературно-творческие мастерские и мастер-классы по актерской игре для знакомства с историей и фольклором региона.

"Всего в образовательном проекте примут участие не менее 1 000 детей Свердловской области, в том числе на территории культурного центра "Парк сказов", - добавил Бородин.

Об организации

Автономная некоммерческая организация сохранения культуры, истории и природы Урала "Сбереги Урал" создана в 2017 году. Основная цель работы организации - сохранение истории, природы, культуры Урала и передача этих знаний последующим поколениям.