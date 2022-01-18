Пять проектов из России представят на форуме When East Meets West в Италии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские кинематографисты примут участие в бизнес-программе международного копродукционного форума When East Meets West (WEMW), который пройдет 24-28 января в итальянском Триесте, и представят в разных программах пять отечественных проектов, среди которых "Короткое лето" Насти Коркия и "Год рождения" Михаила Местецкого. Об этом сообщает во вторник пресс-служба "Роскино".

Форум When East Meets West пройдет в партнерстве с экспортным брендом "Роскино" Russian Content Worldwide. "Участие российской делегации в работе международного копродукционного форума When East Meets West в Италии - это логичное продолжение как нашего партнерства с форумом в рамках рынка российского контента Key Buyers Event, так и дальнейшее развитие диалога с итальянской индустрией, начатого в рамках бизнес-площадки Венецианского кинофестиваля в 2021 году, когда мы организовывали фокус на Россию. Такое усиление взаимодействия с европейским продюсерским сообществом неслучайно - мы наблюдаем готовность к копродукции со стороны как российских коллег, так и международного сообщества. Показательно, что почти 10 процентов от общего числа заявок на форум копродукции WEMW поступило именно из России", - сказала гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, которую процитировали в пресс-службе.

Россия впервые станет страной в фокусе одной из крупнейших европейских копродукционных площадок. Продюсеры и режиссеры представят в различных программах форума пять отечественных проектов, отобранных международным жюри. В их число также вошли картины "Белой дороги!" Эллы Манжеевой, "Против ветра" Татьяны Соболевой и "Поговори со мной" Юлии Мироновой.

Члены национальной делегации примут участие в деловой программе форума, в частности, присоединятся к специальной сессии "Как оптимизировать возможности совместного кинопроизводства с Европой и извлечь максимальную выгоду из рынка", и презентуют свои компании на мероприятии Meet the Russian Delegation, модератором которого выступит Маркова.

О форуме

Форум состоится в гибридном формате, национальные делегации примут в нем участие в форматах онлайн и офлайн. "Один из самых приятных результатов, который мы уже получили на этом форуме WEMW - это огромный интерес к нашей деятельности со стороны российской киноиндустрии. За последние несколько месяцев мы получили невероятное количество российских заявок (и это были высококлассные проекты) во все программы нашего форума. Мы очень счастливы, что выбрали несколько перспективных имен и выдающихся проектов, и надеемся предложить им возможность найти партнеров по копродукции, международным продажам или фестивальному участию среди более чем 750 участников WEMW", - отметил глава форума Алессандро Гропплеро.

Как подчеркнули в "Роскино", форум поможет привлечь потенциальных международных партнеров для совместного производства в Россию, будет способствовать развитию взаимодействия российских и международных продюсеров, а также повысит информированность зарубежных игроков о возможностях кинопроизводства в стране и программах господдержки.