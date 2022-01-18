Любимова заявила, что павильоны "Ленфильма" загружены до конца года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Павильоны киностудии "Ленфильм" сданы в аренду до конца 2022 года, продюсеры хотят снимать на этой студии, сообщила во вторник министр культуры Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С "Ленфильмом" все лучше и лучше. И мы там сделали, точнее не мы, а команда, которая там трудится, провела огромную работу. <…> Непрофильный актив реализован. У нас появились средства на то, чтобы восстановить студию и привести в порядок, отремонтировать. У нас полностью сданы наши павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров", - сказала Любимова, отвечая на вопрос президента о ситуации с "Ленфильмом".

Она добавила, что на студии "кипит работа", а продюсеры "борются" за павильоны.

"И два слова, что та же история происходит и на киностудии Горького и Свердловской киностудии, где уральское кино мы возрождаем. Ребята, которые стали узнаваемы и любимы в Москве, возвращаются домой крупными кинематографистами и берут на себя обязательство поднимать уральское кино", - отметила Любимова.

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. В июле 2020 года бывший врио гендиректора киностудии Инесса Юрченко уточняла, что основной долг перед банком составляет 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей - по процентам. Кроме того, среди других долгов киностудии назывались задолженность по налогам, перед Госфильмофондом, по коммунальным платежам.

Отмечалось также, что Министерство культуры РФ, Министерство финансов РФ, банк ВТБ и "Ленфильм" совместно работают над исполнением поручения президента РФ по предотвращению банкротства киностудии и дальнейшей нормализации ее экономического состояния. Правительство РФ включило киностудию в реестр системообразующих предприятий. В октябре 2020 года сообщалось, что киностудия получила от министерства культуры 486,6 млн рублей для погашения части основного долга по кредиту ВТБ.