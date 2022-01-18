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Путин обсудил с Любимовой нацпроект "Культура", "Пушкинскую карту" и другие вопросы

Министр культуры рассказала о начале подготовки мастеров для реставрации уникальных музыкальных инструментов и о возрождении ленинградской школы реставрации на базе Петергофа и Царского Села

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой заслушал доклад о реализации профильного нацпроекта, реставрации памятников культуры, действии программы "Пушкинская карта" и по другим темам. Беседа прошла во вторник в Кремле.

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В частности, Любимова рассказала о начале подготовки мастеров для реставрации уникальных музыкальных инструментов и о возрождении ленинградской школы реставрации на базе Петергофа и Царского Села. Также министр доложила о всероссийском гастрольном плане и рассказала о подготовке к предстоящему в этом году первому международному конкурсу имени Рахманинова, где ожидается свыше 500 участников из 35 стран.

По ее словам, в рамках реализации нацпроекта "Культура", в частности, в регионах идет работа по домам культуры, детским школам искусств, театрам и кинозалам, по покупке новых музыкальных инструментов, открытию библиотек и модернизации краеведческих музеев.

Кроме того, Путин поинтересовался ситуацией вокруг "Ленфильма" и других киностудий, а также ходом реализации программы "Пушкинская карта".

Теги
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