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Оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева даст три концерта в столичном "Зарядье"

В программу приношения композитору маэстро Гергиев включил "Поэму экстаза" Александра Скрябина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева в субботу и воскресенье даст три концерта в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба театра.

"В ближайшие выходные, 22 и 23 января, Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра выступают в столичном концертном зале "Зарядье" с тремя симфоническими программами. Концерты пройдут при участии пианистов Бориса Березовского и Дениса Мацуева", - рассказали в пресс-службе. Один из этих концертов входит в афишу Скрябин-феста, организованного Борисом Березовским к 150-летию композитора.

В программу приношения композитору маэстро Гергиев включил "Поэму экстаза" Александра Скрябина. В исполнении Бориса Березовского и петербургских музыкантов прозвучит также Фортепианный концерт фа-диез минор. И в эту же программу включена оркестровая прелюдия "Мечты".

Следующие две программы - возможность услышать музыкальный контекст рубежа XIX-XX веков, в котором творил Скрябин. Это - вступление к "Парсифалю" Рихарда Вагнера, "Жизнь героя" Рихарда Штрауса, симфонические эскизы "Море" Клода Дебюсси и Пятая симфония Густава Малера. Во Втором фортепианном концерте Иоганнеса Брамса будет солировать Денис Мацуев.

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