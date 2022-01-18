Драма Михаила Бородина "Продукты 24" вошла в программу Берлинале

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российскую драму "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина о современном рабстве и жизни мигрантов в России включили в программу "Панорама" международного Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба продюсерской компании "Метрафильмс".

Международный Берлинский кинофестиваль пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля с учетом всех коронавирусных ограничений.

"Премьера дебютного фильма на Берлинале - это уже большой успех, я очень рад, что наше кино окажется в такой сильной программе. Тем более, что "Панорама" для меня важна не только как для режиссера, но как и для зрителя - здесь собраны всегда самые актуальные работы", - процитировали в пресс-службе режиссера.

Социальная драма посвящена современному рабству и основана на реальных событиях, произошедших в Москве в 2012 году. Тогда в районе Гольяново освободили женщин, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из магазинов. Роли в картине исполнят представители стран Центральной Азии, в основном непрофессиональные актеры. Главную героиню сыграла Зухара Сансызбай.

"Этим фильмом мы поднимаем очень важную тему современного мира, про которую не принято говорить вслух, тему рабства. Хочу особо отметить, что Европейский суд по правам человека начал рассматривать в конце декабря "Дело гольяновских рабов", на основе истории которых и снят фильм. Решение ЕСПЧ абсолютно точно повлияет на судьбы конкретных людей. Это еще не законченная история, ведь этот магазин продолжает до сих пор работать. Он находится на том же месте, там те же хозяева, но ни одного уголовного дела так и не было заведено. Я верю, что поддержка Берлина поможет придать это дело огласке. Тем более, что в фильме снималась Бакия Касимова - одна из участниц этих событий", - отметил Бородин.

Фильм стал полнометражным дебютом режиссера, он получил международное название Convenience Store. По словам продюсера Артема Васильева, картину пригласили в программу Берлинале еще в июне 2021, но создатели держали информацию в секрете до официального объявления со стороны смотра. "Мы очень надеемся, что кино сможет дать нужный отклик в обществе и поможет размотать невероятный сложный клубок проблемы современного рабства. Михаил Бородин - один из режиссеров, с которыми мы развиваем долгосрочные творческие отношения. В настоящий момент у нас планируется работа над несколькими совместными проектами", - добавил Васильев.

Картина создавалась при участии сопродюсеров из Словении (кинокомпания Perfo) и Турции (кинокомпания Karma films), а также при поддержке Министерства культуры РФ, фонда "Кинопрайм" и Европейского фонда поддержки кино Eurimages.