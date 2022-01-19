Фонд наследия русского зарубежья и Ватикан организуют в Москве выставку русского художника

РИМ, 19 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Представители Дома русского зарубежья и Фонда наследия русского зарубежья договорились с Ватиканом о проведении в Москве выставки работ русского художника Леонида Браиловского (1867-1937), которые хранятся в папском городе-государстве. Как рассказала во вторник корреспонденту ТАСС руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова, выставка планируется на май и пройдет в Музее русского зарубежья.

"Мы провели переговоры с руководством Музеев Ватикана и Конгрегации Восточных церквей Святого престола, достигли предварительной договоренности и готовим к подписанию соглашение о проведении выставки. Мы планируем ее подготовить к маю, чтобы приурочить к торжествам, посвященным прошедшему юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Надеемся, что на мероприятие приедет высокопоставленная делегация из Ватикана", - рассказала собеседница агентства. Она назвала Браиловского "незаслуженно забытым". После революции он был вынужден покинуть Россию, в 1925 году вместе с женой, художницей Риммой Браиловской перебрался в Рим, где умер в 1937 году. До последнего дня он писал работы цикла "Видения Старой Руси", воспроизводя образцы русского зодчества по памяти. Многие картины он писал по заказу Ватикана, а остальные передал Конгрегации восточных церквей, при поддержке которой в 1933 году основал Музей русского религиозного зодчества. По словам Чернышковой, выставить в Москве планируется около половины из 100 работ, которые сохранились в Конгрегации.

Для российской публики это может стать новым знакомством с художником, чьи работы есть в собраниях Третьяковской галереи (Москва) и Русского музея (Санкт-Петербург). Он родился в 1867 году в Харькове, окончил архитектурное отделение Императорской академии художеств. Будучи архитектором по образованию, предметами своих живописных работ он часто выбирал архитектурные памятники, интерьеры дворцов и храмов, виды античных руин. Работал Браиловский и как сценограф в Малом и Большом театрах в Москве. В 1919 году он уехал в эмиграцию.

Фонд наследия русского зарубежья был основан в начале 2020 года, его деятельность направлена на сохранение наследия русской эмиграции как в культурной, так и в исторической сферах. Среди основных задач - приобретение и возвращение в Россию исторических ценностей, организация и поддержка мероприятий в память о участниках русского зарубежья. Содействие в реализации выставки Браиловского оказывает посольство РФ в Ватикане.