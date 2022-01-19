Китайский ремейк "Холопа" выйдет в 2023-2024 годах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ремейк комедии "Холоп" режиссера Клима Шипенко, который стал самым кассовым российским фильмом за историю отечественного проката, снимут в Китае. Об этом сообщила в среду пресс-служба проекта.

"Китайская кинокомпания Alibaba Pictures приобрела права на производство ремейка фильма "Холоп", который собрал в прокате более 3 млрд рублей и является самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката. <…> Сделка подразумевает выход ремейка в Китае в 2023-2024 гг. Язык производства - китайский", - рассказали в пресс-службе.

Кинотеатральная премьера состоялась 26 декабря 2019 года. Производством российского фильма занимались студия Yellow, Black and White, кинокомпания МЕМ Cinema, группа компаний ГПМ КИТ при участии телеканала "Россия 1" и поддержке Фонда кино.

По сюжету молодому мажору, который решил, что ему все дозволено, грозит тюрьма. Чтобы исправить сына, отец-олигарх вместе с психологом придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а мажор после аварии якобы переносится в прошлое. Роли в фильме исполняют Милош Бикович, Саша Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова и другие актеры.

Дистрибутором проекта выступает кинокомпания "Централ Партнершип".

Кинокомпания Alibaba Pictures ранее принимала участие в качестве инвестора и производителя в съемках фильмов "Миссия невыполнима: племя изгоев", "Миссия невыполнима: последствия", "Гемини", "Восемь сотен" и др. Сделка состоялась при содействии компании All Media (a Start company).