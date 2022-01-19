На Урале представят фильм о традиционной росписи и крестьянском деревянном зодчестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Двухсерийный фильм "Золотоцветень уральской деревни" об уральской росписи, крестьянском деревянном зодчестве и сохранивших их для потомков героях сняли в Свердловской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его бесплатно представят на интернет-площадке после 31 января, сообщила ТАСС руководитель проекта "Е!сказы" Екатерина Худякова.

В конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Как отмечается в документе, такое решение приняли в целях, в том числе, популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций.

"Фильм призван рассказать молодежи о героях, которые жили на их родине, об их ежедневном подвиге по сохранению истории родного края, их творчестве и мироощущении. Зрители не только получат новые знания об истории и культуре родного края, но и эстетическое удовольствие от просмотра. На данный момент идет уже монтажная работа, увидеть фильм можно будет после 31 января на Youtube", - сказала руководитель проекта.

В фильме зритель увидит, в частности, экспонаты Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова и музея "Уральских изб Душа живая" в свердловском селе Арамашево, а также Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян. "Экспонаты - источники для изучения жизни наших предков-крестьян. Изучая мотивы и элементы росписи, мы станем ближе к нашим предкам, узнаем их стремления", - пояснили в "Е!сказах".

Одна из целей съемочной команды - дать возможность молодым жителям больше узнать о самобытном мире жителей деревни, сохраненном в музеях, преобразовав эти знания в увлечения или даже бизнес-проекты. "Это особенно актуально, если мы посмотрим на последние исследования рынка труда, согласно которому молодежь стремится начать собственное дело, которое позволит не только получать доход, но и обеспечит потребность в творческой самореализации", - отмечают организаторы проекта.

Команда "Е!сказы" занимается съемкой фильмов об Урале - людях, культуре, наследии, повседневности.