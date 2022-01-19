МХАТ им. М. Горького перенес премьеру спектакля "Васса Железнова"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьера постановки "Васса Железнова" в МХАТе им. М. Горького переносится на неопределенный срок из-за болезни актера, сообщает сайт театра.

"Премьерные показы спектакля "Васса Железнова", запланированные на 25, 27 и 28 января, переносятся по причине заболевания ведущего артиста спектакля, вызванного коронавирусом, а также с соответствующими процедурами и ограничительными мерами в связи с этим", - говорится в сообщении.

Как отметили в театре, новые даты премьеры будут объявлены дополнительно.

Согласно афише, 27, 28 и 29 января МХАТ покажет спектакль "Женщины Есенина".

"Васса Железнова" - классическая постановка МХАТа. О намерении восстановить спектакль ранее сообщал генеральный директор театра Владимир Кехман. Пьесу "Васса Железнова" Максим Горький написал в 1910 году, а потом существенно переделал. "Васса" была представлена во МХАТе в 2003 году режиссером Борисом Щедриным. 26 января 2019 года состоялся последний показ спектакля "Васса Железнова" с народной артисткой СССР Татьяной Дорониной и народным артистом РФ Юрием Горобцом в главных ролях.