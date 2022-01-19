Театр им. Пушкина заменил вечерний спектакль с Верой Воронковой на другую постановку

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина в связи с госпитализацией актрисы Веры Воронковой заменил в среду спектакль "Добрый человек из Сезуана", в котором занята актриса, постановкой "Обещание на рассвете". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе театра.

"Сегодня вместо "Доброго человека из Сезуана" состоится спектакль "Обещание на рассвете", - отметила собеседница агентства.

Также Вера Воронкова, согласно информации на сайте театра, занята в спектаклях "Швейцария", "Обычный конец света", "Три Ивана", "Барабаны в ночи", "Тартюф", "Вишневый сад". "Три Ивана" и "Обычный конец света" заявлены в афише на 22 января. Будут ли заменяться эти постановки, пока не сообщается.

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Вера Воронкова попала в больницу в Москве в тяжелом состоянии после возгорания в ее квартире. По информации пресс-службы, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. Сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Вера Воронкова родилась в Москве 21 марта 1965 года. По окончании Школы-студии МХАТ в 1990 году была принята в труппу Московского Художественного театра, в котором проработала до 2000 года, сыграв около 20 ролей. С 2000 года - актриса театра Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

В кино дебютировала в 1990 году, известность к ней пришла в 1997 году после роли Тамары в фильме "Время танцора" В. Абдрашитова. Снималась в фильмах "Любовник", "Дневник убийцы", "Утомленные солнцем 2: Цитадель", "Контакт", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "Другая жизнь Маргариты", "Без мужчин", "Рай", "Год культуры", "Старая гвардия" и др.