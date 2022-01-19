Любимова: участие пяти картин из РФ в Берлинале говорит о качестве отечественных проектов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Участие пяти российских картин, среди которых "Продукты 24" Михаила Бородина и "Брат во всем" Александра Золотухина, в программах международного Берлинского кинофестиваля подтверждает качество отечественных проектов, заявила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Берлинский кинофестиваль традиционно знакомит мир с кинематографистами новой волны. Здесь поднимаются социальные темы, демонстрируется авторский контент разных стран. И среди участников - наши талантливые команды. Попадание в программы Берлинале говорит о большой проделанной работе и подтверждает качество отечественных проектов", - отметила Любимова, которую процитировали в пресс-службе.

Участниками Берлинале станут пять российских фильмов, созданных при поддержке Минкультуры. В программу "Панорама" включили дебютную драму Михаила Бородина "Продукты 24", которую также профинансировали Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм" и Европейский фонд поддержки кино Eurimages.

Новый фильм Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, под название "Брат во всем" о двух братьях, мечтающих об освоении профессии военного летчика, покажут в секции Encounters. "У этой истории много точек соприкосновения с философией романтизма, которая в качестве основной проблемы часто рассматривала личность в ее конфликте с окружающим миром или судьбой. А что такое попытка братьев-близнецов бороться за свою индивидуальность, как не сопротивление судьбе? Романтический герой всегда одинок и свободолюбив. Часто - это человек, чувствующий мир иначе, не так, как другие", - рассказал о фильме Золотухин.

Картину "Страна Саша" Юлии Трофимовой покажут в программе Generation 14plus, в секцию короткометражного кино включили игровой фильм Анастасии Вебер "Трэп" и документальный фильм Haulout Евгении и Максима Арбугаевых. Фестиваль пройдет с 10 по 16 февраля.