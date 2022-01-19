Фильм "Брат во всем" Александра Золотухина вошел в программу Берлинале

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Картина российского кинорежиссера Александра Золотухина "Брат во всем" вошла в программу Encounters ("Встречи") 72-го Берлинского кинофестиваля (Берлинале), который пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля с учетом всех коронавирусных ограничений. Программу представил в среду художественный руководитель фестиваля Карло Шатриан, трансляция велась на сайте фестиваля.

"Конкурсная секция Encounters включает 15 фильмов, все они - мировые премьеры, <...> [среди них фильм] Александра Золотухина из России", - отметил Шатриан.

Программа Encounters появилась на фестивале в 2020 году, ее цель - показать ленты независимых режиссеров-новаторов.

Кроме того, худрук фестиваля представил 18 фильмов из 15 стран, среди которых Германия, Испания, Камбоджа, Канада и США, вошедших в основную конкурсную программу. "Программа включает в себя 18 фильмов. Все они, кроме одного, являются мировыми премьерами. Подборка представляет собой удачное сочетание фильмов от тех артистов, которыми мы дорожим и чья работа важна для нас, и тех, кто впервые принимает участие в фестивале", - отметил Шатриан.

Он добавил, что 12 режиссеров, участвующих в этом году, уже отметились на Берлинале. Восемь из них входили в конкурсную программу, тогда как пять уже получали награды фестиваля. Что касается тем, затронутых в картинах, то речь идет о человеке и его эмоциональных связях. "В половине лент в качестве сюжета для истории выбрана тема семьи. Действие больше половины выбранных фильмов происходит в настоящее время, но только два из них показывают жизнь во времена пандемии", - пояснил Шатриан.

72-й Берлинале в 2022 году состоится в традиционном формате с присутствием зрителей и пройдет с 10 по 20 февраля. Главной площадкой фестиваля вновь станет Берлинский дворец на Потсдамской площади. Как уточнили организаторы, как и в прошлые годы, фильмы на Берлинале будут показаны в различных кинотеатрах германской столицы.