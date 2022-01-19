Лондонскую постановку пьесы "Леопольдштадт" покажут в российских кинотеатрах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спектакль режиссера Патрика Марбера по пьесе британского драматурга сэра Тома Стоппарда "Леопольдштадт" для лондонского Театра Уиндема (Wyndham's Theatre) покажут на большом экране более чем в 50 городах России. Первый сеанс состоится 28 января в московском кинотеатре "Октябрь", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе проекта TheatreHD.

"С 28 января на экранах кинотеатров проекта TheatreHD - постановка Патрика Марбера по новой пьесе знаменитого британского драматурга сэра Тома Стоппарда "Леопольдштадт" со сцены лондонского Wyndham's Theatre. Премьерный показ состоится 28 января в киноцентре "Октябрь", спектакль представит Светлана Амосова - историк, антрополог, директор Исследовательского центра Еврейского музея и центра толерантности", - рассказали организаторы.

Пьеса "Леопольдштадт" основана на личном опыте семьи драматурга. Стоппард - еврей по происхождению. Он узнал от дальних родственников матери, что многие члены его семьи не пережили трагических событий XX века, которых он избежал в Британии.

"Режиссер Патрик Марбер ставит сагу Стоппарда в том стиле, в каком написана и сама пьеса: эпично и одновременно интимно. Эпичность обусловлена размахом истории: 40 с лишним актеров играют жизнь четырех поколений состоятельной еврейско-австрийской семьи на протяжении 55 лет от начала и до середины XX века, мечтающих и убеждающих себя, что евреи счастливо вольются в светлую общеевропейскую семью, ассимилировавшись в ней. А интимность возникает от того, что зритель видит на протяжении всего спектакля лишь гостиную одного и того же дома и обитателей дома, которых становится все меньше и меньше к финалу", - рассказали в TheatreHD.

В 2021 году спектакль стал лауреатом престижной британской театральной премии Лоуренса Оливье.

Показы будут идти на английском языке с русскоязычными субтитрами.