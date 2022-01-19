В Екатеринбурге 21 января откроется серия спецпоказов фильма "Совесть"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Показ в "Ельцин центре" в Екатеринбурге картины "Совесть", завоевавшей три награды на Шанхайском кинофестивале и рассказывающей о вступающем в конфликт с собственной совестью следователе и преподавателе права, открывает 21 января серию спецпоказов фильма перед выпуском в онлайн-кинотеатре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ельцин центра" со ссылкой на авторов картины.

"Показ в "Ельцин центре" открывает серию спецпоказов фильма перед выпуском в онлайн-кинотеатре. Планируются еще премьерные показы в Москве и Санкт-Петербурге", - сказали в пресс-службе.

На показ приедет режиссер Алексей Козлов, который встретится со зрителями. Вход на мероприятие свободный, но по регистрации.

События фильма разворачиваются в Петрограде в 1920-е годы. Следователь Борис Летуш (Владислав Комаров) бессилен перед окружающим его беззаконием. Чашу его терпения переполняет убийство брата - он намерен любой ценой провести честное расследование, но конфликт с системой вынуждает героя пойти против своей совести. Роли в проекте также исполняют Александр Кононец, Василий Щипицын, Наталья Свешникова и другие.

Мировая премьера фильма "Cовесть" состоялась в основном конкурсе Шанхайского международного кинофестиваля, крупнейшего азиатского киносмотра, где получила три Золотых кубка из семи: за выдающиеся художественные достижения, за лучший сценарий и за лучшую операторскую работу. Зимой 2021 года фильм получил специальный приз имени Анатолия Приставкина XXVII международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер".