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Данила Козловский не исключил, что у сериала "Карамора" может быть продолжение

По словам режиссера проекта, "потенциал с точки зрения сезонов у истории огромный"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Режиссер и актер Данила Козловский думает над продолжением сериала "Карамора". Об этом он сообщил журналистам после закрытой премьеры проекта в среду.

Действие проекта разворачивается в альтернативной истории Российской империи начала XX века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого света. Силы этих людей превосходят человеческие возможности. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора решает разоблачить тайное общество.

"Потенциал у истории огромный с точки зрения сезонов, уже есть мысли, куда повернуть продолжение сериала, есть желание снимать спин-оффы. В проекте появляются замечательные герои - Юсупов, Столыпин, Маяковский - про них всех отдельно тоже можно снимать", - рассказал Козловский, который также исполнил главную роль - анархиста Караморы.

Зрители увидят на экране как вымышленных персонажей, так и образы реально существовавших людей, среди которых государственный деятель и реформатор Петр Столыпин, писатель Лев Толстой, поэт-футурист Владимир Маяковский, оперный певец Федор Шаляпин и другие. "Они появляются в нашей вселенной с тем бэкграундом, который мы знаем из книг и уроков истории, а дальше мы начинаем экспериментировать, показывать альтернативную историю", - пояснил режиссер.

Съемки сериала "Карамора", созданного на студии DK Entertainment, длились с августа 2019 года по январь 2021 года, авторы задействовали около 200 различных локаций в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской области и Подмосковье. "Мы хотели создать большой сериал, но подойти к нему как к кино в плане детализации, масштаба, плотности событий, интерьеров и экстерьеров, сделать эпическую работу", - подчеркнул Козловский.

В сериале задействованы актеры Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков и другие. Сценарий триллера написал Александр Фомин, который имеет режиссерское и филологическое образование, а также опыт преподавания истории. Сериал состоит из восьми эпизодов, первые эпизоды появятся на видеосервисе Start 20 января. Проект создавался при поддержке Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм".

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