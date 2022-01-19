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Умер основатель израильского театра "Гешер" Евгений Арье

Ему было 74 года
Евгений Арье Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Евгений Арье
© Владимир Гердо/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Художественный руководитель израильского театра "Гешер", известный режиссер Евгений Арье умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщило в среду израильское государственное радио Kan.

Радиостанция указывает, что Арье родился в Москве в 1947 году, а в 1990 году он иммигрировал в Израиль, где через год основал театр "Гешер" ("мост" на иврите - прим. ТАСС).

Самые известные постановки режиссера - пьесы "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Тартюф", "Три сестры", "Раб". За свою работу он дважды был отмечен израильской театральной премией в середине 1990-х годов, отмечает "Кан".

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