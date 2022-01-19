Выставку-комикс "Фанерон. Город мечты" в Москве посетили более 20 тыс. человек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек посетили выставку-комикс "Фанерон. Город мечты", которая проходила с 3 по 18 января в "Манеже" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Москонцерта.

"Больше 20 тыс. гостей посетили комикс-перформанс "Фанерон. Город мечты" в "Манеже", который проходил с 3 по 18 января. На две недели "Манеж" превратился в идеальный город будущего, жители которого играли в цифровой стритбол, пробовали блюда молекулярной кухни и научились придумывать и рисовать комиксы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что концепция "Фанерона" была построена на основе комикса. В центре сюжета - мегаполис будущего, на который нападают пришельцы из космоса. Противостоят захватчикам шестеро подростков с необычными способностями.

"Площадка мероприятия была разделена на шесть тематических зон, посвященных спорту, моде, искусству, архитектуре, транспорту и гастрономии будущего. В архитектурном районе "СоЗдание" посетители под руководством опытных наставников-инженеров знакомились с 3D-технологиями, а затем проектировали и создавали собственные предметы на 3D-принтере", - рассказал собеседник агентства.

Также каждый день в городе будущего проходили паблик-токи об искусстве, моде, потреблении, экологии, комиксах. С посетителями встретились художники Андрей Бергер и Эллен Шейдлин, которые рассказали, как сочетают искусство и современные технологии. Концепт-шеф Иван Дубков объяснил, как искусство влияет на гастрономию и культуру питания.

"На "Фанероне" также выступили известные артисты - Ваня Дмитриенко, Егор Шип и Анет Сай, Сюзанна, ST, АИГЕЛ, пианист и композитор Петр Айду и другие. Зрители смогли познакомиться с громкими театральными постановками: драматическим спектаклем "На стриме" по пьесе знаменитого историка и драматурга Александра Звягинцева, космооперой "Дидона и Эней" от лауреатов премии "Золотая маска". Специально к комикс-перфомансу режиссер Алексей Франдетти поставил мюзикл "Город мечты", который проходил каждый день и знакомил с историей "Фанерона", - говорится в сообщении.