Начало фэнтези-саги "Этерна" с Юрием Чурсиным выходит на "Кинопоиске"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьера фэнтези-саги "Этерна" по циклу романов Веры Камши "Отблески Этерны" о вымышленном мире Кэртианы, уклад жизни которого напоминает Европу XVII века, состоится на "Кинопоиске" в четверг, остальные эпизоды зрители увидят в начале 2023 года. Об этом ТАСС сообщили создатели проекта.

"Это начало фэнтези-саги, которое рассказывает предысторию мира Кэртианы и ее главных героев и великих домов. Премьера состоится 20 января только на "Кинопоиске". Остальные части выйдут в начале 2023 года", - рассказали в пресс-службе.

Проект основан на цикле романов, который выходит с 2004 года. По сюжету, мир под названием Кэртиана был создан тысячи лет назад четырьмя богами, которые покинули его ради борьбы со злом. В качестве правителя боги оставили короля Ракана и четверых своих наследников - Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Они стали родоначальниками Великих домов, а их потомки - Людьми Чести. Спустя сотни лет в Кэртиане наступили смутные времена, а потомки древних правителей начали борьбу за власть.

Режиссером проекта выступил Евгений Невский, который работал над сериалом "Интерны", сценарий написал Сергей Юдаков, один из авторов исторической драмы "Великая" о становлении Екатерины Великой.

Роли в "Этерне" исполнили Юрий Чурсин, Анар Халилов, Павел Крайнов, Вениамин Смехов, Андрей Смоляков, Юлия Хлынина, Сергей Гилев и другие артисты. "Это история про человеческие судьбы и отношения, в ней есть как экшен-сцены, так и внутренняя драма, борьба. Верю, что зритель найдет в нашей истории что-то свое, ведь здесь затрагиваются вечные человеческие ценности и проблемы: дружба, предательство, измена, честь, достоинство и, конечно, любовь", - рассказал ТАСС Крайнов, который в проекте воплотил образ Робера Эпинэ из рода Повелителей Молний.

Специально для съемок батальных сцен актеры учились фехтовать, чтобы в кадре обходиться без дублеров. Оружие, которым пользуются герои "Этерны", создавалось по образцу реального европейского вооружения XVII века, костюмы также основаны на исторически достоверных силуэтах одежды того времени в расцветках фамильных гербов.