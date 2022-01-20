Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас отмечает 70-летие

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова режиссер Римас Туминас, которому в четверг исполняется 70 лет, встретит юбилейный день рождения в Венеции, где ставит пьесу Генрика Ибсена "Привидения". Об этом именинник сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Сейчас я работаю в Венеции, где ставлю "Привидения" Ибсена. Приехал сюда еще 2 января. Премьера должна состояться 3 февраля в театре Гольдони. Великолепный театр, один из самых красивых в Италии. Живу на площади, возле моих окон - Гольдони (реформатор комедийного театра Карло Гольдони (1707-1793) - прим. ТАСС). Все, что связано с Гольдони, меня окружает. И это дает мне легкомысленность некую, жизнь прекрасна", - сказал Туминас.

Он признался, что несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, чувствует себя неплохо. "Чувствую себя ничего, потому и работаю. Это меня утешает, отвлекает", - признался режиссер.

При этом он не опроверг и не подтвердил, что сознательно сбежал от юбилея. "Я не скрылся, распорядился Всевышний, так получилось. Не хочу никому в тягость быть и шум делать по поводу себя. К тому же я давно обещал итальянцам сделать спектакль, и эти сроки пришлись на январь", - пояснил режиссер. "Есть такая Андреа Жонассон, вдова выдающегося театрального режиссера Джорджо Стрелера, прекрасная, интересная женщина, с юмором, хулиганка немного. Вот мы с ней делаем этот большой эскиз, который, может быть, превратится в мини-спектакль с ней в главной роли. В жизни как-то все близко. Стрелер - мой кумир, я с ним не был знаком. Так вот с вдовой сейчас знаком стал, становимся даже друзьями", - поделился Туминас и изложил сценарий юбилейного вечера, который, по его словам, пройдет в узком кругу сопровождающих его родственников и коллег.

"Сегодня будем работать, потом приглашу их в ресторанчик и там угощу пиццей, макаронами, бокалом вина. Будет такой маленький скромный вечер, как я сам", - пошутил юбиляр. "Конечно, позвоню в Вахтанговский театр. Я написал письмо, короткое такое послание, маленькое. Отправил в театр, директору Кириллу Кроку. Он распорядится, как передать всем или объявить такое маленькое послание", - сообщил Туминас.

Он пообещал, что скоро вернется в Москву. "Сразу после венецианской премьеры, в начале февраля я в Москве. Все буду обдумывать, разговаривать с актерами, мыслить, что-то придумывать. Да, жизнь продолжается", - заявил худрук Вахтанговского театра.

Юбилей в театре

Со своей стороны, вахтанговцы, как сообщил директор театра Кирилл Крок, начали отмечать юбилей худрука задолго до официальной даты.

"11 января премьерным спектаклем "Война и мир" по роману Льва Толстого стартовала приуроченная к юбилею декада спектаклей, поставленных Римасом Туминасом. В юбилейной программе значились также "Ветер шумит в тополях" Жеральда Сиблейраса, "Маскарад" М. Ю. Лермонтова, "Фальшивая нота" Дидье Карона, "Царь Эдип" Софокла, "Улыбнись нам, Господи" Григория Кановича, "Евгений Онегин" А. С. Пушкина, "Дядя Ваня" А. П. Чехова. Сегодня, в день рождения Римаса Туминаса, вновь будет показан спектакль "Война и мир", поставленный им к 100-летию Театра имени Вахтангова", - сказал Крок.

По его словам, в честь юбилея Туминаса развернута посвященная ему фотовыставка. "Артистами театра готовится традиционный в таких случаях видеокапустник", - продолжил Крок.

Он обратил внимание, что в эти дни в фойе на Основной и Новой сценах Театра Вахтангова установлены почтовые ящики, куда любой желающий может положить открытку с поздравлениями Римасу Туминасу. "После 20 января мы соберем и передадим Римасу Владимировичу послания наших зрителей", - заверил директор театра.

Поздравления вахтанговцев

Накануне юбилея свое поздравление худруку направила старейшая актриса вахтанговской труппы, 96-летняя народная артистка СССР Юлия Борисова.

"Цифра 70 означает развитие личности и творчества, размышление, связь с космосом и божественным происхождением человека, а также новый отсчет времени. Вы ведете нас 15 лет, возродили Вахтанговский театр, и с вами мы вошли в новый век с вашим великим спектаклем "Война и мир". Ваши спектакли объединены искренностью, вкусом, иронией, гротеском, манкостью, куражом и жизненным настроем. Вы подарили мне два замечательных спектакля по русской и зарубежной классике, и я вам очень за них благодарна. Я живу под вашим лозунгом: "Есть единственно верный путь к красоте, к гармонии. И позвать на него может только театр". К этим словам я добавлю: только во главе с вами, поскольку именно вы знаете этот путь. А это - залог успеха театра. Таких удивительных режиссеров, как вы, нет. Вы - единственный", - написала Борисова. (Полный текст опубликован на сайте театра).

А вот народная артистка РСФСР Людмила Максакова озвучила поздравление худруку в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Взаимоотношения режиссера и актера можно характеризовать как добровольное рабство. Но это возможно лишь в том случае, если присутствует момент восхищения мэтром. Мы с Туминасом в этом состоянии пребываем 20 лет. Я занята почти во всех его спектаклях. Что меня в нем восхищает? Он мне напоминает цветок из "Хаджи Мурата", который не смотрится ни в каком букете. Он стойкий, гордый и несгибаемый. Думаю, своим девизом Римас выбрал: "Мужество, стойкость и еще раз мужество". С днем рождения, дорогой, низкий поклон! Ура! Так победим!" - сказала актриса.

Как председатель худсовета Вахтанговского театра и от себя лично выразил поздравления в адрес худрука и народный артист РФ Сергей Маковецкий. "70 лет - это прекрасный возраст. Это счет всухую 7:0. Главное, чтобы в таком прекрасном возрасте душа была сохранена. А у нашего Римаса Владимировича души хватит на всех. Столько спектаклей поставлено, он неисчерпаем - от "Ревизора", "Дяди Вани", "Маскарада" до "Онегина" и "Войны и мира". И везде каждый человек обогрет не только на сцене, но и в зале. Мне так нравится, как он все время говорит: "Это все история для человека, не забывайте о человеке, который находится в зрительном зале, думайте о нем, любите его", - процитировал режиссера артист.

Маковецкий признался, что любит все свои роли в спектаклях Туминаса и ждет новых. "Я с такой радостью поздравляю его с днем рождения. Я ему благодарен за все спектакли, которые он поставил в нашем театре, и за спектакли, где я принимаю участие. Я могу сказать: я так хочу еще и дальше продолжать с ним работать, и дальше удивлять и его, и себя, и, надеюсь, и зрителей. Я хочу, чтобы он жив был и здоров, жив, жив и жив!" - пожелал актер.

О режиссере

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). Окончил режиссерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы. Ставил спектакли за рубежом - в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше.

В 1990 году основал и возглавил Малый театр Вильнюса. В 2007 году Туминас стал художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова, который вывел на одну из ведущих позиций среди драматических театров России.

Римас Туминас награжден орденами Дружбы (2010 год), Почета (2017 год), Великого князя Литовского Гедиминаса III степени (Литва, 1998 год). Отмечен благодарностью (2012 год) и Почетной грамотой (2021 год) президента РФ. Удостоен национальной премии Литвы в области культуры и искусства (1994 год), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1999 год), премии правительства РФ в области культуры (2021 год).

Неоднократный обладатель театральных премий, среди которых Российская национальная театральная премия "Золотая маска", Международная премия Станиславского, Гран-при театральной премии СТД "Гвоздь сезона", Международная премия "Балтийская звезда", Премия Олега Табакова, "Чайка", "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", Российская национальная премия имени Андрея Миронова "Фигаро", премия "За совершенство в искусстве" Международного фестиваля искусств (Грузия), специальный приз "За развитие культуры и взаимопонимания между странами" Международного фестиваля искусств в Сполето (Италия).