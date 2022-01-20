Литературные премии "Большая книга" и "Лицей" начали прием заявок

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Две литературные премии "Большая книга" и "Лицей" объявили о старте нового сезона, сообщили ТАСС организаторы.

"20 января открывают прием работ сразу две крупнейшие литературные премии - "Большая книга" и "Лицей" имени Александра Пушкина. Произведения принимаются до 28 февраля 2022 года", - рассказали устроители премий.

На соискание "Большой книги" авторы могут подать романы, повести, сборники повестей или рассказов, документальную прозу и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2021 года до 28 февраля 2022 года. Правом выдвижения опубликованных произведений обладают их авторы, а также издательства, СМИ, творческие союзы, органы государственной власти субъектов РФ и члены жюри премии - Литературной академии.

К участию в премии "Лицей" имени Александра Пушкина приглашаются поэты и прозаики в возрасте от 15 до 35 лет включительно. Представить работы могут как сами авторы, так и региональные издательства, СМИ. "Принимаются рукописи без ограничения по срокам создания, а также произведения, опубликованные с 1 января 2021 года", - уточнили организаторы.

О премиях

"Большая книга" была учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Среди соучредителей премии - ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома. Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.

Литературная премия "Лицей" учреждена в 2017 году. Она ежегодно присуждается молодым писателям и поэтам, чьи произведения, напечатанные или рукописные, ранее не выдвигались на национальные литературные премии. Премия включает две большие номинации - "Поэзия" и "Проза", в каждой из которых вручают по три приза.