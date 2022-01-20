Ямпольская рассчитывает на принятие Думой закона о возрастной маркировке в весеннюю сессию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Закон об упрощении возрастной маркировки может быть принят Госдумой до конца весенней сессии, надеется глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

Речь идет о принятом в первом чтении в декабре 2019 года законопроекте, упраздняющем большую часть (кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы.

"Что касается многострадальной возрастной маркировки. У нас есть поручение спикера [Госдумы], я так понимаю, еще раз собрать все заинтересованные ведомства и готовить законопроект к принятию в весеннюю сессию во втором, я надеюсь, и в третьем чтении", - сказала Ямпольская на заседании комитета в четверг. По ее словам, "есть надежда, что эта история получит свое логическое завершение".

О законопроекте

Текст инициативы в первом чтении предусматривает, что обязательной для произведений искусства и литературы останется лишь маркировка "18+". Промежуточную маркировка от "0+" по "16+" предлагается не применять, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и любые иные сходные по смыслу.

Законопроект устанавливает, что книги, включенные в программы общего образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей. Разрешается распространение без знака информационной продукции "рекомендуемых... в образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов". Послабления не коснутся литературы категории "18+", на нее ограничения сохранятся.

Согласно тексту законопроекта, необходимость нынешней промежуточной (от "0+" до "16+") маркировки не будет распространяться на случаи "предоставления и (или) распространения произведений литературы и искусства, а также предоставления и (или) распространения культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, театрами, концертными организациями, цирками и иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства".