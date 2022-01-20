Фильм "Воланд" выйдет в прокат 1 января 2023 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фильм "Воланд" режиссера Михаила Локшина по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова выйдет в прокат 1 января 2023 года, он станет первым проектом в рамках стратегического сотрудничества прокатчика Universal Pictures International и "Марс Медиа". Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Компании Universal Pictures International Россия и "Марс Медиа" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого UPI выступит дистрибьютором проектов, производимых продюсерской компанией. Первыми совместными релизами станут фильмы "Воланд" и "Мира", - рассказали в пресс-службе.

Роли Мастера и Маргариты в картине "Воланд" исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится музой, и берется за новый роман. Его героем становится загадочный Воланд.

Фильм-катастрофа "Мира" выйдет в прокат в 2023 году. Режиссером проекта выступает Дмитрий Киселев, роли в нем исполнят, в частности, Анатолий Белый, Дарья Мороз, Вероника Устимова.