"Минин-хор" отметит 50-летие фестивалем, который пройдет с февраля по июнь

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фестиваль "Хор без границ", приуроченный к 50-летию Московского государственного академического камерного хора ("Минин-хора"), откроется 7 февраля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе коллектива.

"Для хора, в апреле 2022 года отмечающего 50-летие с момента основания, юбилейный фестиваль - главное событие сезона, - сказали в "Минин-хоре". - В феврале - июне нынешнего года концерты состоятся в лучших залах Москвы, в них примут участие выдающиеся музыканты, представляющие разные жанры и направления музыкального и театрального искусства, а также ведущие симфонические коллективы".

Серия концертов будет отражать историю коллектива. "В 2019 году один из величайших дирижеров, да и вообще музыкантов нашего времени, основатель хора Владимир Минин передал бразды правления Тимофею Гольбергу. В какой-то степени и сам фестиваль, и программа - выражение нашей глубочайшей признательности маэстро Минину, и дело не только в том, что именно он вызвал к жизни ряд шедевров, которые прозвучат в концертах", - отметил директор хора Дмитрий Сибирцев.

На открытии фестиваля прозвучат "Чичестерские псалмы" и фрагменты оперетты "Кандид" Леонарда Бернстайна, за дирижерский пульт встанет Дмитрий Корчак. Во втором отделении гостей ждет Stabat Mater Карла Дженкинса. "Для концерта-открытия мы выбрали музыку XX и XXI веков, яркую, оригинальную и при этом обращенную к самому широкому кругу слушателей. Особенно это касается Stabat Mater Карла Дженкинса. В сочинении сопрягаются восточная, европейская и американская культуры. Особенность произведения - и в сопоставлении академического и этнического вокала, и в использовании тембра дудука", - пояснил художественный руководитель "Минин-хора" Тимофей Гольберг, который выступит в качестве дирижера.

В концерте примут участие джазовое меццо-сопрано Мариам Мерабова, исполнитель на дудуке Дживан Гаспарян-младший, меццо-сопрано, солистка Большого театра Агунда Кулаева, дискант Михаил Кауфман и Московский государственный симфонический оркестр.

Московский государственный академический камерный хор был создан в 1972 году ректором Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, дирижером, профессором Владимиром Мининым. В разное время с хором выступали Ирина Архипова, Елена Образцова, Мария Гулегина, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Паата Бурчуладзе и другие. Коллектив записал более 30 музыкальных дисков, в том числе на всемирно известной фирме Deutsche Grammophon.