"Москино" подготовило программу к 79-й годовщине победы в Сталинградской битве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Киносеть "Москино" подготовила специальную программу "Синематика: О войне" к 79-й годовщине победы в Сталинградской битве. Показы пройдут 1 и 2 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"Первого и 2 февраля "Москино" представит программу "Синематека: О войне", посвященную 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которая стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных за всю историю человечества. Зрители смогут увидеть "Возмездие" Александра Столпнера - экранизацию романа Константина Симонова "Солдатами не рождаются". Одну из главных ролей в фильме сыграл Анатолий Папанов, с первых дней войны находившийся на фронте и получивший там ранение в ногу", - рассказал собеседник агентства.

Также в программе камерная драма об обороне Сталинграда "Великий перелом" и фильм Алексея Германа "Двадцать дней без войны" про короткий роман в военное время.

Фильмы будут показаны с пленки 35 мм из архива Москино. Вход свободный, однако потребуется предварительная регистрация.

"Фильмом открытия станет картина "Возмездие". Ее покажут в кинотеатре "Москино Сатурн". Сеанс начнется в 16:30", - рассказал собеседник агентства.

О киносети

Москино - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров.