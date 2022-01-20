В Дагестане выставили эскиз поврежденной картины Рубо

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Эскиз панорамы известного художника Франца Рубо "Штурм аула Ахульго" выставлен в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой. Желающие могут увидеть экспонат в дни открытых дверей музея 22 и 23 января, передает корреспондент ТАСС.

Ранее эскиз картины о событиях Кавказской войны приобрел в лондонском аукционном доме Christie’s и передал музею дагестанский бизнесмен Камиль Халилов. Сама картина, которая впервые представлялась в Мюнхене, а затем в Париже, Севастополе и Санкт Петербурге, была повреждена в 1934 году. В настоящий момент в изобразительном музее хранятся три уцелевших фрагмента картины, которая в первозданном виде представляла собой полотно размером 12 метров в высоту и 120 в длину.

"Отрадно, что эскиз передан на временное хранение в музей, и у всех желающих будет возможность прикоснуться к истории, понять авторскую мысль и увидеть первое художественное воплощение замысла выдающегося художника-панорамиста Франца Алексеевича Рубо", - обратилась во время публичного показа картины врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.

По мотивам картины планируется выпуск книги под авторством искусствоведа Джамили Дагировой, в которой будет рассказана история полотна, подкрепленная собранными архивными документами.

Франц Рубо - известный художник-баталист. Помимо картины "Битва за Ахульго", Рубо также является автором знаменитой панорамы "Бородинская битва", выставленной в московском музее на Кутузовском проспекте, и панорамы "Оборона Севастополя", находящейся в музее в Крыму.