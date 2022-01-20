Прижизненное издание романа Пушкина "Евгений Онегин" продали на аукционе за 1 млн руб.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прижизненное издание романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", выпущенное в 1833 году, ушло с молотка за 1 млн рублей, сообщается в четверг на сайте аукционного дома "Литфонд".

"Лот продан за 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в аукционном доме, книга вышла в свет в конце марта 1833 года тиражом 2 тыс. или 2,4 тыс. экземпляров (точная цифра неизвестна) и продавалась в книжном магазине Александра Смирдина, который был ее издателем, по 12 рублей. При этом, как отметили в "Литфонде", сегодня хорошие экземпляры книги практически не встречаются.

Кроме того, на торги была выставлена первая литографированная книга Владимира Маяковского "Я!" 1913 года. Первый сборник стихов поэта издан тиражом 300 экземпляров. Начальная цена лота составляла 500 тыс. руб., продан за 700 тыс. Ранний список поэмы Михаила Лермонтова "Демон", написанной на бумаге 1837 года, ушел с молотка за 250 тыс. руб. Письмо Анны Ахматовой Иосифу Бродскому 1963 года, в котором поэтесса благодарит своего молодого коллегу за "чудесные пластинки и проигрыватель", продано за 190 тыс.