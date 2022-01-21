В Москве представят портрет Данте XVI века

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Картину "Аллегорический портрет Данте" XVI века кисти Бронзино, выставят в Центре Вознесенского в Москве с 21 января по 20 февраля. Долгое время портрет считался утерянным и был обнаружен только в 1990-х годах.

"Этот портрет в себе очень многое заключает, многое таит. Портрет считался утраченным и был обнаружен на рубеже XX-XXI веков. <…> Картина в 2002 году была впервые опубликована, сразу была представлена на выставке, посвященной Микеланджело. Значимость имени того, кто на ней изображен, делает эту картину вообще произведением особого рода, не просто произведением живописи - это нечто большее", - рассказала журналистам накануне открытия выставки куратор, главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С.Пушкина Виктория Маркова.

Картину написал в 1532-1533 годах Аньоло Бронзино, работа входит в трилогию "Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь". Ее героями также стали Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо, но до нашего времени дошел только портрет Данте. С момента обнаружения портрет находился в частной коллекции в Италии, но в 2020 году его решили продать. Мэрия Флоренции предложила Фонду Леонида Богуславского, учредителю Центра Вознесенского, стать владельцем картины, но с условием, что постоянным домом произведения останется Италия. Летом 2020 года картина экспонировалась в музее Метрополитен в Нью-Йорке, затем в Эрмитаже. После выставки в Центре Вознесенского портрет вернется обратно в Италию.

Выставка в Центре Вознесенского включает три зала. Помимо "Аллегорического портрета Данте" - доминанты всего проекта, в экспозиции представлены редкие издания XVI-XX веков из фондов Библиотеки иностранной литературы. Среди них политическая карта Италии времен Данте, созданная как путеводитель по "Божественной комедии", "Божественная комедия" 1502 года легендарного издателя Альда Мануция, комментированные издания "Божественной комедии" XVI века, библиофильский сборник иллюстраций и переводов Данте на различных языках народов мира начала ХХ века, а также иллюстрированные издания переводов Данте на русский.

Проект приурочен к 700-летию со дня рождения Данте, которое отмечалось в 2021 году. Партнерами проекта выступили Итальянский Институт культуры в Москве, ФГБУК "Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино", Общество Данте Алигьери.