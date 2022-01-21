Умерла бразильская певица Эльза Суарес

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 января. /ТАСС/. Бразильская певица Эльза Суарес умерла в четверг на 92-м году жизни. Об этом говорится в заявлении, распространенном ее пресс-службой.

"С глубокой скорбью сообщаем о том, что певица и композитор Эльза Суарес умерла сегодня в своем доме в Рио-де-Жанейро в 15:45 (21:45 мск - прим. ТАСС) в возрасте 91 года от естественных причин. Икона бразильской музыки, которую считали одной из величайших мировых исполнителей, певица, завоевавшая звание "Голос тысячелетия", прожила яркую, насыщенную жизнь и оставила в мире след благодаря своему голосу, своей силе и своей решительности", - говорится в публикации на странице исполнительницы в Instagram.

Суарес родилась в 1930 году в одной из фавел Рио-де-Жанейро. Она начала свою музыкальную карьеру в начале 50-х годов ХХ века. За свой творческий путь певица выпустила 34 альбома, последний из которых вышел в 2019 году.