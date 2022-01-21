В Театре имени Маяковского поставили спектакль по комедии Островского

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский академический театр им. Владимира Маяковского на своей Основной сцене представит в пятницу премьеру спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по одноименной комедии Александра Островского. В текущем репертуаре "Маяковки" это будет уже седьмая постановка по произведению русского драматурга, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

"В октябре наступившего 2022 года Театру Маяковского исполнится 100 лет. Первой премьерой этого особенного для "Маяковки" года станет спектакль "На всякого мудреца довольно простоты". Одну из самых ярких комедий Островского поставил режиссер Анатолий Шульев. Художник - Мариус Яцовскис, художник по костюмам - Мария Данилова, композитор - Полина Шульева, художник по свету - Александр Мустонен", - рассказала пресс-атташе.

Она отметила, что в 2023 году исполнится 200 лет со дня рождения драматурга Александра Островского. "У нас на трех сценах с большим успехом идут его комедии "Таланты и поклонники", "Бешеные деньги", "Не все коту масленица", "Блажь", "На бойком месте", "Дикарка". Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" станет седьмой постановкой по пьесе Островского в текущем репертуаре Театра Маяковского", - уточнила собеседница агентства.

"Прошло более полутора века со времени ее создания (1868 год), а пути в "высшее общество" для многих остались все те же, разве что соискателей стало в разы больше. Как молодому человеку выбиться в люди? Подстроиться под "нужного" человека, вовремя ему польстить, угодить, найти себе богатого покровителя, стать вхожим в его круг, получить несколько выгодных карьерных предложений, наконец, заключить выгодный брак. Тем более, когда все вокруг "обманываться рады" и в свое удовольствие играют доставшиеся им роли", - определила смысл новой постановки по знаменитой комедии Вартанова.

По ее словам, в премьерном спектакле заняты представители разных поколений труппы Театра Маяковского, в числе которых заслуженные артисты России Виктор Запорожский, Александр Андриенко, Татьяна Аугшкап, Надежда Бутырцева, а также Юлия Силаева, Виталий Ленский, Владимир Гуськов, Валерия Забегаева, Валерия Куликова, Иван Выборнов. "А главную роль - Егора Дмитрича Глумова - режиссер Анатолий Шульев доверил восходящей звезде "Маяковки", недавнему выпускнику Мастерской Миндаугаса Карбаускиса (ГИТИС) Семену Алешину", - проинформировала пресс-атташе.

Создатели о спектакле

Перед премьерой своими мыслями о спектакле поделились с журналистами его создатели.

"В Островском особенно сильно ощущается время и наши корни, - считает режиссер Анатолий Шульев. - Я искал материал, который был бы созвучен тому, что происходит сейчас, хотел проанализировать ситуацию. Ведь мир застыл, а вместе с ним и мы все немного зацементировались на своих местах. Герой пьесы как раз в поисках этого места. Он пытается найти себя, свою роль, которая убедила бы его в том, что он нужен. Это отчасти схоже с ситуацией, когда молодой артист приходит в уже устоявшуюся труппу, в которой каждый занимает свое место, у каждого свое амплуа, и его невозможно сдвинуть. Отчасти мы поиграем в это, потому что в спектакле будут заняты именитые актеры, а главную роль - Глумова - исполнит совсем молодой, только принятый в труппу артист, выпускник ГИТИСа".

Этот самый артист Семен Алешин, исполнитель роли Глумова, также высказал собственную точку зрения.

"Мне очень нравится, что наш спектакль не привязан к какому-то конкретному времени, - сказал он на пресс-брифинге. - Глумов - нормальный человек. Он не врет никому. Он льстит - ну а кто не льстит? Ты же не будешь, например, грубо разговаривать с начальником, а будешь тщательно подбирать слова. Глумов говорит каждому человеку то, что тот хочет слышать. Конечно, у него есть свой план, как пробиться наверх. Чуть-чуть себя принизить, чтобы другого возвысить - это тоже Глумов. Каждый из нас в какой-то момент становится перед выбором: есть, быть или казаться - это тоже глумовщина".

О пьесе и о своей героине - Клеопатре Мамаевой - рассказала и заслуженная артистка России Татьяна Аугшкап. "Островского можно открывать и открывать. Он такой понятный, такой человечный, в каждом его персонаже можно найти себя, - уверена актриса. - В своей роли я нахожу много оттенков. Это узнаваемая женская история. У моей героини есть муж, состояние, но не хватает внимания, она вошла в определенные года и хочет по-прежнему чувствовать себя молодой, нужной. В этой истории нет какого-то дурного умысла. Есть волнение, оживление - молодой человек обратил на нее внимание, и ей приятно. Кроме того, у нее нет детей, и тут добавляется еще и материнское чувство, поэтому она с таким воодушевлением "занимается" Глумовым".

В свою очередь, исполнитель роли Мамаева заслуженный артист России Виктор Запорожский пояснил, почему Островский до сих пор не сходит со сцены. "Потому что он знает про нашу российскую жизнь больше всех остальных. Даже не представляю, как он может звучать на английском языке. Для меня это драматург номер один. Он всегда поражает диапазоном страстей: пронзительный, трогательный, яростный. В XIX веке он сумел разглядеть в нас то, что есть сейчас, и то, что будет всегда", - заявил артист.