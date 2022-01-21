Начался прием заявок на соискание литературной премии "Ясная Поляна"

ТУЛА, 21 января. /ТАСС/. Музей-усадьба Л.Н.Толстого, расположенная в Щекинском районе Тульской области, объявила прием заявок на участие в 20-м сезоне общероссийской литературной премии "Ясная Поляна". Номинировать можно книгу, изданную после 2020 года, сообщила в пятницу пресс-служба музея-усадьбы.

"Премия "Ясная Поляна" начинает прием заявок на 20-й юбилейный сезон. <...> Номинаторами могут выступить издательства, "толстые" литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет", - говорится в сообщении.

Общий фонд премии составит 6,7 млн рублей. Лауреат в номинации "Современная русская проза" получит 3 млн рублей, авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 млн рублей. Номинация "Иностранная литература" состоит из двух частей: 1,2 млн рублей получит лауреат - зарубежный писатель, 500 тыс. рублей - переводчик книги на русский язык. Лауреат номинации "Событие" получает 500 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, в 2022 году впервые объявят короткий список номинации "Иностранная литература", в него войдут книги, которые жюри выберет из длинного списка, предложенного экспертами номинации. "В этом году премии "Ясная Поляна" исполняется 20 лет. Я рад, что в длинной истории премии нам удалось сохранить постоянный состав жюри, в котором интересно работать и обсуждать книги. <...> Мы также надеемся, что обстоятельства позволят нам организовать в юбилейном году профессиональную поездку лауреатов и жюри премии в Южную Корею", - приводит пресс-служба слова председателя жюри премии, советника президента России по культуре Владимира Толстого.

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей".

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.