В Майкопе открылась фотовыставка к 125-летию со дня рождения Шварца

МАЙКОП, 21 января. /ТАСС/. Фотовыставка "Родина души моей" и киномарафон "Обыкновенное чудо", посвященные 125-летию со дня рождения Евгения Львовича Шварца, открылись в Майкопе, где прошли детство и юность драматурга. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта "Майкоп Евгения Шварца" Надежда Суховая, в рамках реализации которого проходят мероприятия.

"Очень приятно, что фотоконкурс "Родина души моей", который проводился в рамках реализации проекта "Майкоп Евгения Шварца" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, нашел горячий отклик в сердцах майкопчан разного поколения. Очень много хороших работ фотохудожников, в которых читается любовь к городу, его историческому прошлому. Сегодня мы наградили победителей и также открыли киномарафон "Обыкновенное чудо", - сказала она, уточнив, что на фотоконкурс поступило 175 работ от более 50 участников в возрасте от шести до 73 лет из Майкопа, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.

Фотоработы представлены в номинациях "Архитектурные пейзажи" - фотографии, демонстрирующие красоту архитектурного облика Майкопа, "Сохранение наследия" - фотографии архитектурных объектов города конца XIX - начала XX веков, прославляющие поэзию старых зданий и демонстрирующие их актуальность в современном мире. Фотоработы в номинации "Взаимодействие" отражают историю "взаимоотношений" людей со зданиями.

Самой популярной номинацией стала "Архитектурные пейзажи" - 79 фотографий, на которых запечатлены культурные объекты, которые вызывают большой интерес у туристов. Среди них соборная мечеть Майкопа, здание первой почты Майкопа, здание северокавказского филиала Госмузея искусств народов Востока, монумент "Единение и Согласие" (адыгский очаг) и "Золушкина туфелька".

Победителей фотоконкурса оценивало жюри под руководством председателя Адыгейского регионального отделения Союза фотохудожников России, заслуженного деятеля культуры Адыгеи Аркадия Кирноса, на открытии выставки наградили дипломами и ценными подарками. Затем в кинозале Дома культуры "Гигант" открылся киномарафон "Обыкновенное чудо".

Гости города и Майкопчане смогут бесплатно посмотреть художественные фильмы, созданные по сценариям и произведениям Евгения Шварца - "Золушку" (1947), "Снежную королеву" (1966), "Обыкновенное чудо" (1978).

О проекте

Проект "Майкоп Евгения Шварца" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это совместный проект АНО "Культпросвет", управления культуры администрации Майкопа и волонтерского проекта "Дом Шварца".

Культурно-туристический проект "Майкоп Евгения Шварца" получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Его реализация поможет популяризировать творчество писателя, создать уникальный пешеходный туристический маршрут по местам, связанным с детством и юностью драматурга, привлечь внимание к памятникам культурного и исторического наследия города.

Проект стартовал в октябре 2021 года, его должны реализовать до 1 июня 2022-го, размер выделенного гранта - 478 тыс. рублей. Команда проекта работает на волонтерских началах, но власти республики и города будут оказывать ей поддержку.

Шварц уехал из Майкопа около 100 лет назад, в центре города сохранился дом, где жила его семья, статус памятника архитектуры получила гимназия, где он учился. Тем не менее, организаторы проекта отмечают недостаток внимания к личности сказочника и сценариста. Только в начале 2020 года на средства гранта в центральном парке культуры и отдыха Майкопа появилась композиция "Золушкина туфелька", ставшая первым посвященным Шварцу арт-объектом в Майкопе. Он отсылает майкопчан и гостей Адыгеи к блестящему сценарию к получившему мировую известность советскому художественному фильму "Золушка" (по мотивам одноименной сказки Шарля Перро), поставленному в 1947 году на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро.

Семья Шварцев в 1902 году приехала в Майкоп, куда после полугодичного ареста по подозрению в революционной агитации среди рабочих Алафузовских фабрик в Казани под гласный надзор полиции был сослан отец писателя Лев Борисович. Будущему драматургу было тогда чуть более пяти лет. После окончания реального училища в 1913 году Евгений Шварц уехал из Майкопа в Москву поступать в университет.