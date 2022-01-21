Netflix подтвердил выход второго сезона "Игры в кальмара"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Стриминговая платформа Netflix подтвердила выход второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Об этом в пятницу сообщил один из руководителей компании Тед Сарандос в онлайн-интервью с журналистами, которое транслировали на канале Netflix Investor Relations на YouTube .

Не так велик хайп, как его малюют:

Не так велик хайп, как его малюют: разбираем феномен "Игры в кальмара"

"Конечно, - ответил Сарандос на вопрос о продолжении первого сезона сериала. - Вселенная "Игры в кальмара" только родилась".

По его мнению, южнокорейский сериал относится к категории развлекательных франшиз Netflix, которые имеют потенциал роста за пределами стриминговой платформы - в виде живых тематических мероприятий, игр и товаров с атрибутикой этого видеопродукта.

В конце 2021 года режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон-хёк сообщил телеканалу KBS, что ведет переговоры с Netflix о съемках не только второго, но и третьего сезонов популярного южнокорейского сериала.

"Игра в кальмара" вошла в историю как самое успешное шоу Netflix. За первые четыре недели после выхода 17 сентября зрители потратили на просмотр этого сериала более 1,65 млрд часов. В картине рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.