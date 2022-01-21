На первый конкурс ПФКИ 2022 года заявили более 10 тыс. проектов из 84 субъектов РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) подвел итоги заявочной кампании первого грантового конкурса 2022 года на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подано более 10 тыс. заявок из 84 регионов РФ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе фонда.

"Прием заявок на конкурс был открыт 1 ноября и завершился 20 января. За это время в системе сайта фондкультурныхинициатив.рф зарегистрировано 22 312 новых пользователей, общее число регистраций за два конкурса (первый конкурс Президентского фонда культурных инициатив состоялся в 2021 году) - 61 112. Личные кабинеты открывают авторы творческих идей и креативные проектные команды. Итоговое количество оформленных и поданных заявок на текущий конкурс - 10 290 из 84 регионов", - отметили в пресс-службе.

Регионами-лидерами по количеству поданных заявок стали Москва, Республика Татарстан, Белгородская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Московская область, Удмуртская Республика, Тюменская, Волгоградская, Новосибирская, Свердловская и Нижегородская области, от каждой из этих территорий поступило более 200 проектов.