Малоизвестные сказы и письма Бажова представят в "Бажовские дни 2022" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Популярные и малоизвестные сказы уральского писателя Павла Бажова, письма членов его семьи озвучат артистами под аккомпанемент оркестра на представлении в день рождения писателя 27 января в Камерном театре в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Бажовские дни 2022", который пройдет с 25 по 30 января в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в Объединенном музее писателей Урала в пятницу.

"Оркестр будет играть <…> около 15 номеров. А параллельно артисты разворачивают такую историю из текстов. Иногда мы читаем сказы, а иногда <…> письма Бажову <…> [от матери, жены]", - сказал бажововед, ученый секретарь музея Георгий Григорьев.

Он отметил, что при этом в рамках проекта "Сказы с оркестром" гости услышат как известные произведения писателя - такие как "Каменный цветок", "Огневушка-поскакушка", "Серебряный цветок", так и малоизвестные. В пресс-службе музея уточняют, что также показ будет сопровождать песочное шоу. "Сказы с оркестром" - это совместный проект Камерного театра и оркестра B-A-C-H.

"Бажовские дни 2022" приурочили к 143-летию со дня рождения писателя и 130-летию его супруги Валентины Бажовой. С 25 по 30 января во время фестиваля также откроют бюст Бажова и пройдут театрализованные экскурсии-путешествия по горнозаводской усадьбе XIX века на родине писателя в Сысерти, в Екатеринбурге пройдет посвященная семейной жизни писателя экскурсия, представят выставку о творчестве, на которое вдохновлял Бажов, презентуют сборник комиксов по сказам Бажова и многое другое.

"Фестиваль "Бажовские дни" - это и дань уважения памяти о Павле Петровиче Бажове, и желание показать, что дело его живет. Каждый из проектов корнями уходит в наследие уральского писателя, но создан энергией и талантами уже наших современников, потомков Иванки Крылатки, Данилы-мастера и его невесты Катерины. Думается, для сохранения уникальности культурной жизни Урала это просто необходимо", - передает пресс-служба слова директора музея Ирины Евдокимовой.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.