Заявки на первый конкурс ПФКИ 2022 года подали на сумму свыше 37 млрд рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в рамках заявочной кампании первого грантового конкурса 2022 года на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий получил заявки на сумму свыше 37 млрд рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе фонда.

"Сметы участников представлены на общую сумму 37 924 663 485 рублей. Объем софинансирования, заявленного авторами проектов - 16 390 246 709 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. При этом общий фонд этого конкурса составляет 4 млрд рублей.

Наибольшее количество проектов (более 5 тыс.) представлено в категории от 500 тыс. до 3 млн рублей. Более 3 тыс. участников рассчитывают на сумму до 500 тыс. рублей. Более 1,5 тыс. проектных команд предоставили сметы на суммы от 3 до 10 млн рублей. "474 автора запрашивают суммы поддержки свыше 10 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Проекты на грантовый конкурс подавались по восьми тематическим направлениям. Самыми популярными среди участников стали "Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей" (36,91% заявок), "Место силы. Малая родина. Локальная идентичность" (23,28% заявок), "Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий" (9,53% заявок) и "Многонациональный народ" (9,42% заявок).

Больше всего заявок поступило на образовательные и наставнические проекты, в том числе цифровые технологии - 26,3% от общего количества заявок. Желающих провести фестивали, премии, форумы в области культуры и искусства оказалось 19,6% от общего числа заявителей. На проекты креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий приходится 18,68% от общего количества заявок.

Также популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и академического (классического) искусства (10,82% заявок), межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты (10,01% заявок).

О конкурсе

Подать свои заявки на государственную поддержку при реализации творческих инициатив могли негосударственные некоммерческие организации, представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели.

На следующем этапе будут работать эксперты, они проведут оценку проектов, поданных на конкурс. Каждая заявка будет рассматриваться по десяти критериям несколькими экспертами одновременно. Фонд для проведения оценки заявок расширил пул своих экспертов.

Всего в текущем году будет проведено два конкурса, суммарный бюджет обоих составит 8 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента РФ Владимира Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию.