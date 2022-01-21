В Петербурге почтут память жертв Холокоста произведениями Шостаковича и Гроссмана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" Дмитрия Шостаковича и "Концерт для клезмерского кларнета с оркестром" Влада Маргулиса исполнят в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии 25 января в память о жертвах Холокоста. В рамках концерта-посвящения "Желтые звезды" Елизавета Боярская также прочтет произведение Василия Гроссмана "Треблинский ад", рассказал в пятницу в пресс-центре ТАСС создатель проекта Вячеслав Зильберборд.

"В этом году хедлайнером нашего вечера будет заслуженная артистка России Елизавета Боярская. <…> Вместе с ней на сцену выйдет замечательный виолончелист Алексей Стадлер. Во втором отделении состоится российская премьера "Концерта для клезмерского кларнета с оркестром" американского композитора Влада Маргулиса, а в завершение вечера прозвучит вокальный цикл Дмитрия Шостаковича по еврейской народной поэзии", - сказал Вячеслав Зильберборд на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС в Петербурге.

Первое отделение концерта во вторник пройдет в камерном формате. Елизавета Боярская озвучит самые важные фрагменты из "Треблинского ада" Василия Гроссмана, произведения, в котором писатель зафиксировал то, что увидел своими глазами после освобождения концентрационного лагеря Треблинка в Польше. Позже этот текст стал одним из документов Нюрнбергского процесса.

Чтение Боярской будет сопровождаться музыкальными фрагментами в исполнении лауреата международных премий Алексея Стадлера. Отрывки "Треблинского ада" переплетутся с произведениями Баха, Хиндемита и Вайнберга для виолончели соло.

Российская премьера концерта Влада Маргулиса прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением Владимира Альтшулера и солиста группы "Добраночь" Ильи Гиндина. Цикл Дмитрия Шостаковича "Из еврейской народной поэзии" исполнят солисты Мариинского театра Анастасия Калагина, Екатерина Сергеева и Сергей Семишкур.

Концерт-посвящение "Желтые звезды" будет проводиться в Петербурге уже в седьмой раз, отметил Вячеслав Зильберборд. Также в 2018 году мероприятие проходило в Москве. Проект приурочен к ежегодному Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, учрежденному Организацией Объединенных наций в 2005 году. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.