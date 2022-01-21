Серия спецпоказов фильма "Совесть" в городах РФ началась с Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Режиссер Алексей Козлов представил свою кинокартину "Совесть", завоевавшую три награды на Шанхайском кинофестивале и рассказывающую о вступающем в конфликт с собственной совестью следователе и преподавателе права, в "Ельцин центре" в Екатеринбурге.

Ранее в пресс-службе "Ельцин центра" сообщали ТАСС со ссылкой на авторов картины, что спецпоказы перед выпуском фильма в онлайн-кинотеатре после Екатеринбурга пройдут также в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы достаточно долго ходили с этой темой, вообще думали так "подетективить", потому что там есть такая детективная основа - все-таки единственный побег за историю "Крестов" массовый. <...> Но в какой-то момент мы стали понимать, что нам драма и человек, который организовал этот побег, намного интереснее. <...> В [этой фигуре] была и рефлексия, и драма, и как-то она нас стала больше греть. Мы стали править сценарий", - поделился со зрителями Козлов, комментируя выбор сюжета картины.

Роли героев картины исполнили актеры Владислав Комаров, Александр Кононец, Василий Щипицын, Наталья Свешникова. События происходят в 1920-е годы в Петрограде. Следователь и преподаватель права Борис Летуш намерен любой ценой провести честное расследование убийства своего брата. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с совестью.

Мировая премьера фильма "Cовесть" состоялась в основном конкурсе Шанхайского международного кинофестиваля, крупнейшего азиатского киносмотра, где получила три Золотых кубка из семи: за выдающиеся художественные достижения, за лучший сценарий и за лучшую операторскую работу. Зимой 2021 года фильм получил специальный приз имени Анатолия Приставкина XXVII международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер".