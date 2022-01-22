В Московской консерватории пройдет концерт в честь 100-летия со дня рождения Левитанского

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев, виолончелист Александр Рамм и Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского под управлением Владимира Федосеева в субботу сыграют в Большом зале Московской консерватории программу, посвященную 100-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского (1922-1996). Об этом сообщила пресс-служба Московской консерватории.

"Юрию Левитанскому часто снилось, что он играет на разных инструментах - флейте, скрипке. В своих стихотворениях он обращался к музыкальным аналогиям и метафорам", - напомнили организаторы вечера.

В программу войдут сочинения почитаемых Левитанским композиторов. Прозвучит Увертюра к опере "Идоменей" Моцарта, Концерт для виолончели с оркестром до мажор Гайдна, а также Второй фортепианный концерт Рахманинова. Музыку дополнят записи выступлений поэта, которые создадут эффект присутствия юбиляра.

О поэте

Юрий Левитанский родился 22 января 1922 года в Черниговской области (Украинская ССР). В 16 лет, окончив школу, приехал в Москву и поступил в Институт философии, литературы и истории. Учеба в вузе давала освобождение от армейской службы, но в 1943 году Левитанский добровольцем ушел на фронт. Был пулеметчиком, военным корреспондентом, печатался во фронтовых газетах. Демобилизовался в 1947 году.

В 1948 году вышел первый сборник его стихов "Солдатская дорога". Затем были выпущены другие стихотворные сборники: "Земное небо", "Воспоминанье о красном снеге", "Белые стихи", за который Левитанский был удостоен Государственной премии РФ в 1995 году.

Также известен как талантливый переводчик с немецкого, португальского, чешского и других языков и автор искрометных пародий. Песни на его стихи исполняли Татьяна и Сергей Никитины, Елена Камбурова, Валерий и Вадим Мищуки.

Левитанский умер 25 января 1996 года от сердечного приступа. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.