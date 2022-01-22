Создатель мультфильма "Антошка" отмечает 85-летие

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Советский и российский мультипликатор Леонид Носырев, создатель мультфильмов "Антошка", "Два веселых гуся" и "Рыжий, рыжий, конопатый", в субботу отмечает 85-летие. Энергия режиссера по-прежнему вдохновляет множество учеников, а его картины с удовольствием смотрят и дети современного поколения, сказали ТАСС в "Союзмультфильме".

За годы творчества Носырев создал более 20 мультипликационных картин, многие из которых стали частью золотой коллекции студии. "Леонид Викторович - по-настоящему уникальный мастер, чьи фильмы наполнены непосредственностью и любовью к жизни. Антошка, Тигренок на подсолнухе, Маша и Жужа из "Волшебного кольца" - персонажи, выращенные в любви, на солнечной стороне, готовые подарить это солнце каждому зрителю. Невозможно представить, что этому знаменитому художнику и режиссеру сегодня исполнилось 85 лет: его энергия по-прежнему вдохновляет множество учеников, а мультфильмы с удовольствием смотрят дети XXI века", - рассказал ТАСС генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.

Он подчеркнул, что Носырев стоял у истоков детского мультипликационного журнала "Веселая карусель", который являет миру разнообразие анимации и показывается до сих пор. "От всей души поздравляем мэтра с днем рождения и желаем крепкого здоровья, долгих лет и творческих успехов", - заключил собеседник агентства.

Леонид Носырев родился 22 января 1937 года в поселке Ивантеевский (с 1938 года - город Ивантеевка). Он получил художественное образование, а также окончил двухгодичные курсы для художников-мультипликаторов при киностудии "Союзмультфильм", по завершении которых его приняли в штат. Под руководством режиссера-мультипликатора Федора Хитрука он работал художником-мультипликатором над картинами "История одного преступления" (1962), "Топтыжка" (1964), "Каникулы Бонифация" (1965), "Человек в рамке" (1965) и другими.

Дебютом Носырева в качестве режиссера-мультипликатора стала короткометражка "Антошка" (1969). Мультфильм по мотивам песни Владимира Шаинского на стихи Юрия Энтина вошел в первый выпуск детского киножурнала "Веселая карусель". В дальнейшем в киножурнале также вышли мультфильмы режиссера "Два веселых гуся" (1970), "Рыжий, рыжий, конопатый" (1971) и "Хомяк-молчун" (1972). Авторству режиссера также принадлежит картина "Вершки и корешки" (1974), экранизации произведений архангельских писателей Бориса Шергина и Степана Писахова "Не любо - не слушай" (1977) и "Дождь" (1978). Совместно с писателем Юрием Ковалем работал над мультфильмами "Волшебное кольцо" (1979) по сказке Бориса Шергина, "Архангельские новеллы" (1986) по сказкам Степана Писахова, "Поморская быль" (1987) по сказке Бориса Шергина, "Тигренок на подсолнухе" (1981) по сказке Юрия Коваля и другими.

С 1996 года Носырев преподает на кафедре мастерства художника фильма художественного факультета ВГИКа.