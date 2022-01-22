Владимиро-Суздальский музей в 2021 году вышел на допандемийные показатели посещаемости

ВЛАДИМИР, 22 января. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник в 2021 году принял 1,2 млн человек, эта цифра сопоставима с показателями посещаемости в допандемийном 2019 году и более чем вдвое превышает число посетителей в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор музея-заповедника Сергей Рыбаков.

"В 2021 году мы достигли по посещаемости уровня 2019 года. Это для нас очень принципиально, потому что в 2019 году мы приняли иностранцев достаточно много, которые, как вы знаете, традиционно в Суздаль всегда приезжали еще с советских времен. Они у нас после 2019 года пропали, а это примерно 30% посетителей. Несмотря на их отсутствие, мы опять вышли на уровень 2019 года. Я считаю это хорошим достижением за прошлый год", - отметил гендиректор музея.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев. Он основан в 1958 году. Музей объединяет более 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, в селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево, в том числе 7 объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России. По статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.