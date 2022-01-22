Мацуев и Рамм сыграли любимых композиторов Левитанского

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Концерт в честь 100-летия со дня рождения поэта Юрия Левитанского собрал в Московской консерватории Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева и знаменитых солистов - пианиста Дениса Мацуева и виолончелиста Александра Рамма. Гостей ждал синтез поэзии и музыки.

"Левитанский - замечательный лирик. Хорошо, что мы не забываем его творчество, - отметил Федосеев в беседе с журналистами. - Сегодня концерт музыки и поэзии или поэзии и музыки. Разделить их невозможно: и поэзия музыкальна, и музыка поэтична. Мы счастливы, что концерт объединяет два великих понятия, без которых мы не можем жить".

В Большом зале с выхваченным из темноты портретом Левитанского зрителей встретил голос поэта: на архивной пленке прозвучало стихотворение "Музыка, свет неближний", отражающее особую любовь автора к этому виду искусства. Для концерта были выбраны произведения почитаемых Левитанским композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна и Сергея Рахманинова. "В этом вечере охватили все, что ценно для человека, для любви. Он излучает свет", - описал программу дирижер.

Мацуев признался, что относится к Левитанскому тепло, как к почти земляку: поэт 10 лет прожил в родном для пианиста Иркутске. "Для меня творчество Юрия Левитанского - это смесь лирического и пародийного жанров, потому что он занимался и тем, и другим, - поделился музыкант. - Я могу бесконечно говорить о связи поэзии с музыкой, потому что поэзия и есть музыка. Если в стихах звучит внутренняя музыка, я считаю, что это настоящие стихи".

Пианист сравнил Второй фортепианный концерт Рахманинова со сборником "Солдатская дорога" Левитанского. "В этом концерте тоже сказано все - через перипетии, через драму побеждает жизнь", - подчеркнул Мацуев. Для выхода на бис он выбрал этюд-картину Рахманинова "Море и чайки", созвучный стихотворению Левитанского "Сон о рояле". "По-моему, они удивительно "ложатся" друг на друга", - пояснил музыкант.

О поэте

Юрий Левитанский родился 22 января 1922 года в Черниговской области (Украинская ССР). В 16 лет, окончив школу, приехал в Москву и поступил в Институт философии, литературы и истории. Учеба в вузе давала освобождение от армейской службы, но в 1943 году Левитанский добровольцем ушел на фронт. Был пулеметчиком, военным корреспондентом, печатался во фронтовых газетах. Демобилизовался лишь в 1947 году.

В 1948 году вышел первый сборник его стихов "Солдатская дорога". Затем были выпущены другие стихотворные сборники: "Земное небо", "Воспоминанье о красном снеге", "Белые стихи", за который Левитанский был удостоен Государственной премии России в 1995 году.

Также известен как талантливый переводчик с немецкого, португальского, чешского и других языков и автор пародий. Песни на его стихи исполняли Татьяна и Сергей Никитины, Елена Камбурова, Валерий и Вадим Мищуки.

Левитанский умер 25 января 1996 года от сердечного приступа. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.