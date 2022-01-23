Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Заслуженный артист России, актер Театра имени Владимира Маяковского Расми Джабраилов умер на 90-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщается на странице театра в Facebook.

"Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному артисту и светлому человеку!" - говорится в сообщении.

Расми Джабраилов работал в Театре на Таганке с 1964 года. С 1993 года стал артистом "Содружества актеров Таганки". В 2002 году перешел в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. В 2019 году Расми Джабраилов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.