В Петербурге прошел международный кастинг "Балет будущего" с участием артистов из 20 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Третий международный кастинг "Балет будущего" прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге при участии молодых танцовщиков из 20 стран Европы, Азии и Америки. Свою площадку предоставила конкурсу Академия русского балета имени Агриппины Вагановой, где в 2020 году появился этот проект.

"Международный кастинг "Балет будущего" призван не только объединить молодых артистов балета и показать их представителям ведущих балетных компаний, но и открыть каждому участнику новые перспективы и горизонты", - сказал в беседе с журналистами автор и художественный руководитель проекта заслуженный артист Украины Денис Матвиенко.

Он отметил, что это первый в России проект подобного рода, чрезвычайно привлекательный для молодежи. В данном случае никому из начинающих артистов не надо показываться в десятках театров и ездить по разным городам. Они могут за один день решить свою профессиональную судьбу, получив приглашение в одну из трупп. В этом году кастинг собрал руководителей 11 российских театров, которые ищут творческий резерв.

"Балетным театрам нужны разные артисты - высокие и маленькие, техничные и более артистичные. Ведь артисты в труппе - это как пазлы. И только все вместе они составляют общую картину", - пояснил Денис Матвиенко.

Он сожалеет, что во время его артистической юности таких кастингов в стране не было и путь на большую сцену ему открыли четыре победы на международных балетных конкурсах, что заняло довольно много времени. По словам артиста, теперь дебютанты благодаря кастингу могут значительно сократить срок вхождения в профессию.

На кастинг собралось 69 участников от 17 до 25 лет. Вместе с россиянами в конкурсе участвуют их ровесники из Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, США, Украины, Чехии, Южной Кореи, Японии и других стран. Намерение иностранцев получить работу в России, по мнению Дениса Матвиенко, связано не только с высоким международным авторитетом русской балетной школы, но и с тем, что в их странах из-за пандемии театральная жизнь практически замерла.

О кастинге

Художественный руководитель кастинга уверен в долговечности этого проекта. Уверенность в успехе у него появилась уже в 2020 году, когда cостоялся первый Санкт-Петербургский международный кастинг "Балет будущего".

"Мы получили тогда более 100 заявок из 22 стран мира. На очный этап были приглашены 74 участника из 20 стран. После кастинга 21 участник получил приглашение в ведущие балетные труппы. Это был наш первый опыт и первый успех", - напомнил Денис Матвиенко.

В прошлом году, несмотря на пандемию, кастинг все же состоялся, но в режиме онлайн. На третьем кастинге в режиме онлайн участвуют лишь 15 артистов, которые по разным причинам не смогли доехать до Петербурга.