Калининградский Музей Мирового океана запустил просветительский проект к 350-летию Петра I

КАЛИНИНГРАД, 23 января. /ТАСС/. Музей Мирового океана в Калининграде запустил в честь 350-летия Петра I просветительский проект "Петровский центр", который объединил несколько музейных площадок на территории региона, связанных с именем императора, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Петровский центр" - это наш музейный проект, мы его так назвали абсолютно не случайно, потому что Музей Мирового океана с самого его основания занимается петровской темой и вообще вся экспозиция музея - это экспозиция истории флота российского, основателем которого был Петр I, все наши музейные объекты, какой бы мы ни взяли, рассказывают о тех или иных вехах развития флота нашей страны", - сказала ТАСС старший научный сотрудник музея и куратор проекта Лариса Емельянова.

Презентация проекта прошла во Фридрихсбургских воротах в Калининграде, которые являются частью разрушенной крепости Фридрихсбург, где в XVII веке император Петр I изучал военное дело. В честь запуска проекта дали залп из старинной пушки, а участники презентации смогли попробовать блюда из петровской поваренной книги, например колбаски с квашеной капустой и облепиховый чай.

Все площадки "Петровского центра" объединяет единый петровский маршрут. Он предполагает движение по реке Преголе и по Куршскому заливу. От Фридрихсбургских ворот, где под именем урядника Петра Михайлова русский царь Петр I проходил артиллерийскую науку, путь проложен к Набережной исторического флота в Калининграде, затем к Королевским воротам, где развернута экспозиция, рассказывающая о "Великом посольстве" - первой дипломатической миссии Петра I 1697-1698 годов. Далее участники экскурсии проходят до города Гвардейска (ранее Тапиау), мимо которого проходил маршрут русского императора, и Полесска (бывший Лабиау).

Заключительной точкой маршрута является старый маяк в поселке Заливино на побережье Куршского залива, где, как предполагается, во время одной из своих экспедиций останавливался Петр I. Зимой до точек маршрута на территории Калининграда можно добраться пешком, а в область на наземном транспорте. Летом часть объектов на маршруте можно будет посетить на водном транспорте.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I и поручил правительству рекомендовать органам власти в регионах принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных дате.