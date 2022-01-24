Фильм "King’s Man: Начало" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комедийный боевик "King’s Man: Начало" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 75,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 января.

В фильме режиссера Мэтью Вона рассказывается о том, как вследствие объединения коррумпированных политиков и криминальных гениев мир оказывается на грани войны, способной унести жизни миллионов людей. Остановить злодеев способен только один человек. Фильм вышел в российский прокат 13 января, главные роли исполнили Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс и Мэттью Гуд.

На втором месте оказалась картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", собравшая 72 млн рублей за выходные. Амбициозный мошенник, способный обманывать своих жертв, как никто другой, встречает женщину-психиатра, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам. Фильм вышел в российский прокат 20 января, главные роли сыграли Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Пол Андерсон и Руни Мара.

Третье место занял фильм "Человек-паук: Нет пути домой", собравший 52,7 млн рублей. Фантастический боевик режиссера Джона Уотса вышел в российский прокат 15 декабря. После разоблачения Мистерио репутация Человек-паука, или же Питера Паркера, находится под угрозой. Чтобы исправить ситуацию, Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа, но затем все становится намного опаснее. В фильме снялись Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие.