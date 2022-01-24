В Екатеринбурге появится шестиметровая скульптура атланта, держащего небоскреб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Посвященная строителям шестиметровая скульптура атланта, который держит в руках небоскреб, появится в Екатеринбурге к 18 августа - Дню строителя. Об этом сообщили журналистам в Уральском объединении строителей.

"Планируется, что шестиметровая скульптурная композиция будет включать фигуру атланта, здание небоскреба, которое держит атлант на своих плечах, и два каменных обрамления с отпечатками руки. Приложив ладони одновременно к двум отпечаткам, можно зажечь свет в окнах небоскреба. Осветить здание могут минимум два человека - расстояние от одного каменного постамента до другого будет составлять шесть метров. Так "Атланты стройки" [запатентованное название скульптуры] будет символизировать коллективные труд, силу и мощь строителей", - сообщили в объединении.

С 24 января по 5 февраля 2022 жители Екатеринбурга в сообществах в социальных сетях "Вконтакте" или Facebook, посвященных проекту, смогут рассказать о районах и улицах города, где им хотелось бы видеть скульптуру, либо проголосовать за уже поданные заявки. "Затем администрация города совместно с создателями скульптуры сформирует карту локаций для открытого народного голосования за выбор наилучшего места", - уточнили в объединении.