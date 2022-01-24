Музей истории Екатеринбурга получил помещения "Дома Госпромурала"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Музей истории Екатеринбурга получил помещения в здании дома известного конструктивистского комплекса "Дома Госпромурала", здесь расположатся посвященная Екатеринбургу ХХ-XXI веков экспозиция и площадки для образовательных и креативных инициатив горожан. Одним из первых в феврале здесь будет запущен "Центр авангарда", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Комплекс является одним из крупнейших среди домов-коммун, построенных в СССР. Дома жилого комплекса "Дома Госпромурала" начали строить в тридцатых годах XX века, объекты относятся к конструктивизму.

"Музей истории Екатеринбурга получил в распоряжение здание на проспекте Ленина, 52, самом большом доме-коммуне, построенном в СССР в начале 1930-х годов в стиле конструктивизм. Часть новой культурной площадки планируется использовать под экспозицию, посвященную Свердловску/Екатеринбургу ХХ- XXI веков, часть - под образовательные и креативные инициативы горожан. <…> Пространство на Ленина, 52, где прежде размещалась поликлиника, сейчас необходимо привести в порядок, но уже в феврале здесь запускается событийная программа музея. Одним из первых, в событийном формате, запустится "Центр авангарда", - сообщили в музее.

Как отмечает директор музея Сергей Каменский, учреждение давно планировало создание экспозиции об истории города ХХ- XXI веков, однако на имеющейся территории музея на улице Карла Либкнехта не было достаточного пространства для этого. "Мы рады, что у нас наконец-то появились дополнительные площади и возможность создания полноценной экспозиции. Тем более, что здание является одним из знаковых конструктивистских комплексов города и самым большим домом-коммуной в Советском Союзе", - сказал он.

"Центр авангарда" - это совместная инициатива Музея истории Екатеринбурга и проекта "Территория Авангарда". Как уточнили в пресс-службе музея, уже 3 февраля в рамках проекта представят инсталляцию нидерландского саунд-артиста, композитора, музыканта и звукорежиссера Андреаса Кюне, "Автор работы "Взаимосвязь/ Сеть/Сплетения" создал абстрактную симфонию, посвященную уральскому конструктивизму. Звуки для этой симфонии были собраны в прошлом году в конструктивистских зданиях города и области екатеринбургскими волонтерами, и теперь ее представят публике", - рассказали в музее.

Комплекс "Дома Госпромурала" спроектирован архитекторами Валенковым и Коротковым, он предназначался для проживания сотрудников Государственного союзного треста тяжелой промышленности Урала. Жилые корпуса объединены между собой зданиями, в которых располагались социальные объекты.