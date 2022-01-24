Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве откроется для посетителей 29 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Музей, посвященный братьям-коллекционерам Павлу и Сергею Третьяковым, откроется для посетителей 29 января, сообщила в понедельник на пресс-конференции генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Музей будет открыт для посещения с 29 января, посещение будет по сеансам - это семь человек каждые полчаса, 14 человек в час - всего примерно 100 человек в день", - рассказала она. Ранее планировалось, что музей будет открыт в июле 2021 года, затем открытие переносилось на осень.

Дом-музей братьев Третьяковых находится в исторической части Замоскворечья. Более 100 лет с конца XVIII века дом принадлежал московским купцам Третьяковым. По словам гендиректора галереи, создание концепции музея представляло большую сложность, так как братья Третьяковы прожили в доме, где расположился музей, только до 10 и 12 лет, и информации об обстановке дома сохранилось немного. Как рассказала заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Гафар, Третьяковы сдавали дом, затем там были коммунальные квартиры и позже он долго стоял в запустении.

"Это рассказ о московском купечестве, рассказ о семье - это родовое гнездо Третьяковых, это рассказ о коллекции, о том, как эта коллекция формировалась. И все это нам нужно было сделать виртуальными современными способами на очень небольшом пространстве - весь музей это 400 кв. м. Мы хотели, чтобы в этом музее сочетались и виртуальные технологии, и подлинные предметы, принадлежавшие братьям Третьяковым", - отметила Трегулова.

На первом этаже в доме-музее будут использоваться мультимедийные технологии. На втором - воссозданы кабинеты братьев Третьяковых. "Мы создаем образ каждого брата в каждой анфиладе на основе тех предметов, которые есть, и на основе воспоминаний об их кабинетах. <…> Возникли две анфилады кабинета, а в центре кода этого музея - два брата встречаются через то, что помимо семьи и дела так же страстно любили, вкладывали душу - через их две коллекции", - пояснила Гафар.

По словам Трегуловой, создатели концепции придумали способ, чтобы посетители могли сразу отличить подлинные вещи братьев от типовых, которые помогают воссоздать обстановку кабинетов, - новые предметы будут окрашены в серый цвет.

О Третьяковых

С именем предпринимателя, коллекционера и мецената Павла Михайловича Третьякова связана история Третьяковской галереи. Годом основания галереи принято считать 1856-й, когда он приобрел первые работы русских художников. В августе 1892 года Павел Третьяков передал в дар Москве свои картины, а также коллекцию брата Сергея Михайловича. Поначалу собрание было выставлено в их семейном доме в Лаврушинском переулке. А уже через год, в августе 1893 года, в Москве для всеобщего обозрения открылась "Городская художественная галерея братьев Третьяковых" - первый общедоступный музей России.